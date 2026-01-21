ЗСУ контролюють північні райони Покровська та Мирнограда – угруповання військ «Схід»

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, армія РФ «зазнає значних втрат», повідомляє угруповання військ «Схід» увечері 21 січня.

Зокрема, за зведенням, Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення російських підрозділів «своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику».

«У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування ворога», – повідомляють військові.





Також українські війська працюють над виявленням і знищенням бойової техніки, яку російська армія намагається накопичувати для штурму Мирнограда.

«Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси», – додає угруповання.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. За його словами, армія РФ намагається нарощувати тиск – підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



