Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі в російській Пензі

Українські війська атакували нафтобазу в Росії та кілька об’єктів на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 23 січня.

Зокрема, ураження зазнала нафтобаза «Пензанефтепродукт» в Пензенській області Росії.

«На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії», – повідомляє командування.





Також Генштаб звітує про ураження радіолокаційної станції «Подльот» в районі Фрунзе окупованого Криму.

«Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування не повідомляло про удари по окупованих територіях та Бєлгородщині.

Влада Пензенської області повідомляла про пожежу на нафтобазі в Пензі внаслідок атаки українських дронів. Міноборони Росії звітувало про збиття 34 українських безпілотників протягом ночі на 23 січня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



