Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі в російській Пензі

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження кількох об’єктів на окупованих територіях

Українські війська атакували нафтобазу в Росії та кілька об’єктів на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 23 січня.

Зокрема, ураження зазнала нафтобаза «Пензанефтепродукт» в Пензенській області Росії.

«На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії», – повідомляє командування.


Також Генштаб звітує про ураження радіолокаційної станції «Подльот» в районі Фрунзе окупованого Криму.

«Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування не повідомляло про удари по окупованих територіях та Бєлгородщині.

Влада Пензенської області повідомляла про пожежу на нафтобазі в Пензі внаслідок атаки українських дронів. Міноборони Росії звітувало про збиття 34 українських безпілотників протягом ночі на 23 січня.

Читайте також: На нафтобазі у Краснодарському краї РФ після удару серйозно пошкоджені два резервуари – супутникові знімки

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.


