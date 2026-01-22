На нафтобазі у Краснодарському краї РФ після удару серйозно пошкоджені два резервуари – супутникові знімки

На нафтовому терміналі в порту Тамань у Краснодарському краї Росії внаслідок українського удару серйозно пошкоджені щонайменше два резервуари з паливом і ще два мають сліди пожежі, повідомляє Російська служба Радіо Свобода із посиланням на супутникові знімки, зроблені 22 січня.

Про чотири резервуари, що загорілися, говорив напередодні і губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв. За його даними, внаслідок української атаки загинули двоє людей.

Генштаб ЗСУ раніше сьогодні повідомив, що Сили оборони вночі проти 22 січня уразили низку об’єктів протиповітряної оборони Росії, а також нафтовий термінал «Таманьнефтегаз», внаслідок чого там виникла пожежа.

Минулого разу українські війська уразили російський нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ 22 грудня минулого року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.