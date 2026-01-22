Генштаб підтвердив повторний удар по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ

Сили оборони вночі на 22 січня уразили низку об’єктів протиповітряної оборони Росії та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, в рамках заходів зі зниження наступальних можливостей РФ українські підрозділи уразили нафтовий термінал, розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю Росії, задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

«Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється», – звітує командування.

Також українські війська уразили низку російських об’єктів у окупованому Криму, додає штаб:

«Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» (н.п. Русаківка). Ступінь збитків уточнюється».





Командування звітує про удари по інших окупованих територіях. Зокрема, йдеться про склад зберігання безпілотників у Новогригорівці на окупованій частині Херсонщини, командно-спостережний пункт роти 76 десантно-штурмової дивізії і зосередження російської живої сили зі складу 74 окремої мотострілкової бригади в Селидовому Донеччини.

Генштаб уточнив результати ураження складу боєприпасів 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Росії в Дебальцевому – за його даними, підтверджується ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське Міноборони вранці в четвер звітувало про збиття 14 українських дронів протягом ночі (з 23:00 по 7:00), зокрема, над Краснодарським краєм.

Увечері 21 січня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про «масовану атаку» на регіону другу добу поспіль. Зокрема, стверджує він, у Волні Темрюкського району були влучання в портові термінали. За словами Кондратьєва, загинули двоє співробітників підприємства, також є постраждалі.

Минулого разу українські війська уразили російський нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї – про це командування заявило 22 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



