Генштаб ЗСУ уточнив ураження заводу «Атлант Аеро» в Таганрозі

Попередній удар українських військ по заводу з виробництва дронів у Таганрозі уразив цехи та адміністративну будівлю, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 16 січня.

«Крім того, уточнено результати удару по підприємству «Атлант Аеро» (м. Таганрог, Ростовська область, РФ). Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства», – йдеться в повідомленні.

Командування також повідомляє про удар Сил оборони вночі проти 16 січня по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії РФ в Приморську на окупованій частині Запоріжжя. Військові зафіксували влучання в ціль, «масштаби збитків уточнюються».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження в Приморську. Російське командування про нього не повідомляло.





«Сили оборони України й надалі системно здійснюють заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та воєнно-економічного потенціалу російських окупантів з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – додає Генштаб.

Раніше Військово-морські сили повідомили, що удар по військовому заводу «Атлант Аеро» в Таганрозі знищив його виробничі потужності.

Російська сторона не повідомляла про наслідки атаки на завод. Водночас супутникові фото свідчать, що внаслідок удару знищені кілька будівель на території заводу, зокрема одна, побудована порівняно недавно – на початку минулого року.

СБУ та Військово-морські сили 13 січня повідомили про удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області Росії.

Російські медіа з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Таганрозі рано вранці 13 січня. Міська голова Світлана Камбулова заявляла про пошкодження в місті внаслідок «повітряної атаки». Зокрема, за її даними, постраждали два промислових підприємства – вона не уточнила, які саме.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



