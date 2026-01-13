СБУ та військові повідомляють про удар по заводу в Таганрозі з виробництва дронів

Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки разом із підрозділами Військово-морських сил завдали удару по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області Росії – про це вони повідомили 13 січня.

За повідомленням СБУ, внаслідок влучань на об’єкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа. Служба вказує на те, що «Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також складових частин для дронів «Оріон» для російських військ.

«Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників. Кожна зупинена лінія виробництва – це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки», – заявляє служба.

Командування ВМС уточнює, що удару завдали за планом Генерального штабу Збройних сил України.

«Україна б’є точно, законно й по військових цілях», – додають військові.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити дані про ураження.





Російські медіа з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Таганрозі рано вранці 13 січня. Зокрема, телеграм-канал Astra повідомляв про припущення місцевих жителів, що удару зазнали завод «Атлант Аеро» та авіаремонтний завод «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс» імені Г. М. Берієва.

Міська голова Таганрога Світлана Камбулова повідомила про пошкодження в місті внаслідок «повітряної атаки». Зокрема, за її даними, постраждали два промислових підприємства – вона не уточнила, які саме. Камбулова заявила, що місцева влада не отримувала повідомлень про постраждалих.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



