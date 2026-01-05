У Росії повідомляють про пожежу на заводі «Енергія» в Липецькій області після атаки дронів

У Єльці Липецької області після атаки безпілотників горить оборонний завод «Енергія», один із провідних розробників і виробників хімічних джерел струму й акумуляторів у Росії, повідомляють російські ЗМІ.

Телеграм-канал Astra проаналізував відео очевидців пожежі і встановив, що горить саме завод «Енергія».

Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що «пожежники локалізували» займання у промисловій зоні Єльця після падіння БпЛА. Він не уточнив, де саме була пожежа.

Міноборони Росії заявило, що пізно ввечері російські сили нібито збили 41 український дрон, зокрема чотири – над територією Липецької області.

Це вже не перший удар по цьому заводу. Про попередній повідомляли у липні, а перед цим у травні. Генштаб ЗСУ, підтверджуючи удар у травні, повідомив, що «Енергія» – один із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму, яке є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Крім того, завод, за даними українських військових, забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування і низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

«Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення», – заявляли в командуванні ЗСУ.

Нинішній удар українські військові поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.