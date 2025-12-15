Росія: мер Москви заявив про атаку дронів, у Бєлгороді повідомляють про влучання в ТЕЦ

Мер Москви Сергій Собянін заявив про знешкодження 14 безпілотників, які прямували до столиці РФ. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків. Про руйнування чи постраждалих він не повідомляє.

Телеграм-канал Supernova+ пише про звуки вибухів в місті Кашир Московської області.

За інформацією каналу, SHOT, понад десяток гучних вибухів чули жителі Істринського району, до цього про вибухи також писали жителі підмосковної Кашири та Коломни.

Раніше двічі за ніч тимчасові обмеження запроваджувалися в аеропортах Домодєдово та Жуковський.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про ракетний удар по Бєлгороду. За його попередніми, є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури, ніхто не постраждав.



Бєлгородське видання «Попіл» опублікувало численні кадри атаки та її наслідків. Телеграм-канал ASTRA проаналізував кадри та підтвердила, що під удар потрапила ТЕЦ «Луч».

ТЕЦ «Луч» – газотурбінна теплоелектроцентраль у місті Білгород, одна з основних енерго- та теплостанцій міста. Основним паливом є газ. Забезпечує електрикою та теплом частину мікрорайону «Харківська гора» та інші райони Бєлгорода.

Міністерство оборони Росії заявило, що з вечора 14 грудня над російськими регіонами нібито збили 130 українських дронів, зокрема 25 БПЛА – над територією Московського регіону, в тому числі 15 БПЛА, які летіли на Москву, та 8 БПЛА – над територією Бєлгородської області.

Українська сторона цих повідомлень не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».