Росія: у Волгоградській області дрони атакували нафтобазу

У Росії в Волгоградській області дрони атакували нафтобазу, повідомив місцевий губернатор Андрій Бочаров у телеграмі.

«В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксований осередок загоряння на нафтобазі», – йдеться у повідомленні.

За словами російського губернатора, відповідні служби працюють «на місці інциденту».

Бочаров додав, що, за його «попередніми даними, постраждалих немає».

Українська сторона наразі ці повідомлення не коментувала.



Російські військові регулярно обстрілюють об’єкти енергетики в Україні, через що нерідко трапляються відключення електроенергії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».