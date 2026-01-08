Доступність посилання

Новини | Суспільство

Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про пошкодження інфраструктури через «ракетний удар»

За даними Гладкова, попередньо, ніхто не постраждав
Українська армія атакувала російський Бєлгород, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков увечері 8 січня.

За його твердженням, Збройні сили України «завдали ракетного удару» по місту, попередньо, ніхто не постраждав.

«Є серйозні пошкодження на об’єкті інфраструктури. Всі оперативні служби працюють на місцях», – додав Гладков.

Місцеві телеграм-канали повідомляли також про перебої зі світлом у частинах Бєлгородської області.

Українська сторона наразі не коментувала ці заяви.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».


