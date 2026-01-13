Генштаб ЗСУ повідомив про удари по російських військових цілях на окупованих територіях

Сили оборони уразили низку російських цілей противника на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 13 січня.

За даними командування, українські війська уразили:

на окупованій частині Запорізької області – зенітний ракетний комплекс «Тор» (населений пункт Черешневе); ЗРК «Тунгуска» (н.п. Подспор’є), радіолокаційну станцію П-18-2 «Прима» (н.п. Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки

на окупованій Донеччині – склад російських боєприпасів і зосередження живої сили у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» (Сонячне)

Штаб зазначає, що результати ударів уточнюються.

«Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російських окупаційних військ і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Командування також підтвердило удар по Таганрогу, про який раніше повідомили Служба безпеки та Військово-морські сили.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



