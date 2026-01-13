Доступність посилання

Російська мережа супермаркетів «Магніт» планує відкрити магазини на окупованих територіях – ЗМІ

Російські замінники відомого американського бренду напоїв на полицях супермаркета «Магніт», фото ілюстративне
Російська мережа супермаркетів «Магніт» розглядає можливість відкриття своїх магазинів на окупованих територіях України – в Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, пише видання «Коммерсант» із посиланням на джерела в галузі продуктового рітейлу.

У самому «Магніті» не спростували цю інформацію, але заявили, що у 2026 році основні плани щодо розширення географії присутності мережі будуть сфокусовані на регіонах Східного Сибіру та Далекого Сходу.

За словами одного з джерел економічного видання, «Магніт» уже зараз може мати контрагента на окупованих територіях. За його словами, компанія постачає частину своєї продукції до мережі «Твій магазин», яка працює в Донецьку, Маріуполі та Луганську. У «Магніті» не коментували цю інформацію.

Формат співпраці «Магніта» з «Твоїм магазином», зазначило джерело видання, може розглядатися як один із можливих тестових сценаріїв роботи мережі на окупованих територіях.

«Магніт» – одна з найбільших у Росії мереж продуктових магазинів. Компанію заснував у 1990-х роках Сергій Галицький. Він розвивав та керував «Магнітом» до 2018 року, а потім продав свій пакет акцій. Станом на початок 2026 року основним власником «Магніта» є інвесткомпанія Marathon Group Олександра Винокурова та Сергія Захарова. «Магніт» має понад 30 тисяч магазинів у Росії.

