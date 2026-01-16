ВМС звітує про знищення потужностей заводу з виробництва дронів у Таганрозі

Попередній удар по військовому заводу «Атлант Аеро» в Таганрозі знищив його виробничі потужності, повідомляє командування Військово-морських сил 16 січня.

Йдеться про наслідки операції, яку ВМС здійснили за підтримки підрозділу центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки.

«Наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу «Атлант Аэро». Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БпЛА типу «Молнія» та складові до БпЛА «Оріон» для російських військ», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона не повідомляла про наслідки атаки на завод. Водночас супутникові фото свідчать, що внаслідок удару знищені кілька будівель на території заводу, зокрема одна, побудована порівняно недавно – на початку минулого року.

Читайте також: На заводі з виробництва дронів у РФ після українського удару знищені кілька будівель – супутникові знімки

СБУ та Військово-морські сили 13 січня повідомили про удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області Росії.

Російські медіа з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Таганрозі рано вранці 13 січня. Міська голова Світлана Камбулова заявляла про пошкодження в місті внаслідок «повітряної атаки». Зокрема, за її даними, постраждали два промислових підприємства – вона не уточнила, які саме.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



