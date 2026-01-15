На заводі з виробництва дронів у РФ після українського удару знищені кілька будівель – супутникові знімки

Супутникові знімки показують наслідки українського удару по заводу в російському Таганрозі, що виробляє безпілотники для російської армії.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, на фотографії з космосу, зробленій 14 січня, через день після атаки українських дронів на підприємство, видно, що в результаті удару знищені кілька будівель на території заводу, зокрема одна, побудована порівняно недавно – на початку минулого року.

Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України повідомив 13 січня, що разом із підрозділами Військово-морських сил завдали удару по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», розташованого у Таганрозі Ростовської області Росії.

За даними СБУ, «Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення і випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також складових частин для дронів «Оріон» для російських військ.

«Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників. Кожна зупинена лінія виробництва – це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки», – заявила служба.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.