У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази у Волгоградській області РФ

У Волгоградській області Росії уражено нафтобазу, а також низку цілей на окупованій території України, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Жутовська» (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ», – зазначили в українському командуванні.

Крім того, за даними Генштабу, на окупованій території Запорізької області було уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії сил РФ. Також завдано ураження по пункту управління БпЛА окупантів в районі Покровська, Донецької області.

«Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії (н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник)», – кажуть у ЗСУ.

Раніше, 10 січня, російський губернатор Андрій Бочаров повідомив, що у Волгоградській області дрони атакували нафтобазу.

«В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксований осередок загоряння на нафтобазі», – йдеться у повідомленні.

За словами російського губернатора, відповідні служби працюють «на місці інциденту». Бочаров додав, що, за його «попередніми даними, постраждалих немає».



Російські військові регулярно обстрілюють об’єкти енергетики в Україні, через що нерідко трапляються відключення електроенергії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».