Вранці сили РФ атакували портову інфраструктуру Одещини, є пошкодження – Кіпер

Вранці 10 грудня сили РФ завдали удару по портовій інфраструктурі в Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За даними місцевого чиновника, внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



