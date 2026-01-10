Російські військові обстріляли Чернігівщину, загорівся ангар із картоплею – влада

За минулу добу 9 січня сили РФ 36 разів атакували Чернігівщину, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«45 вибухів. Під постійними обстрілами – прикордоння. Найбільше саме FPV-дронів», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Чауса, вранці 10 січня російські «Герані» вдарили по фермерському господарству в Чернігівському районі.

«Загорівся ангар – там зберігалася картопля. Руйнування значні. Пошкоджена сільгосптехніка», – зазначив начальник ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.