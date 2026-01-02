Термінова евакуація із сіл прикордоння Чернігівщини. Чому саме зараз?

Уже майже 4 роки повномасштабної війни Чернігівщина, яка межує з Росією, а особливо прикордоння області, перебуває в постійній небезпеці. Російська армія регулярно обстрілює розташовані близько до кордону села. Наприкінці 2025 року Чернігівська ОВА оголосила про термінову евакуацію людей із 14 населених пунктів прикордоння? Чому саме зараз?

Радіо Свобода зібрало інформацію про це.

Протягом 2025 року із прикордоння Чернігівської області вже виїхали більше 1400 мешканців. Проте в небезпечних для життя селах, які щодоби потерпають від російських обстрілів, все ще лишається кілька сотень людей.

«На Чернігівщині оголошено обов’язкову евакуацію цивільного населення із 14 населених пунктів поблизу кордону з РФ. Відповідне рішення 29 грудня, ухвалила Рада оборони Чернігівської області. Йдеться про села на території Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад», – йдеться у повідомленні на сайті Чернігівської ОВА.

Чому саме зараз?

Мешканців населених пунктів, які підлягають евакуації, пообіцяли оповістити через місцеві органи влади. Людям нададуть тимчасове житло за потребою та допоможуть із оформленням відповідних документів.

Для евакуації встановили дедлайн. Вона має завершитися повністю за 30 днів.

Fpv-дрони ворога цілять у цивільних

В Чернігівській ОВА пояснили, чому евакуацію проводять саме тепер, враховуючи, що обстріли прикордоння відбуваються вже кілька років.

«Ситуація у прикордонні не змінилася. Обстріли. Fpv-дрони ворога цілять у цивільних осіб. Ми більше трьох років умовляли людей виїхати. Тепер таке рішення», - пояснює в коментарі Радіо Свобода радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

За першу добу 2026 року російська армія здійснила 27 обстрілів цивільних об’єктів Чернігівщини, зафіксовано 50 вибухів, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар «геранями» по Семенівській міській лікарні. За попередніми даними, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа – її загасили. Через удар «молнії» пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці», – проінформував очільник області.

Також голова Чернігівщини вказав, що вночі 2 січня російський дрон «Герань» поцілив по території одного з лісництв у Корюківському районі. «Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити», додав В’ячеслав Чаус.

Влада спростовує чутки про можливий наступ

Проте заява про обов’язкову евакуацію прикордоння неабияк стривожила всю Чернігівщину. Головне питання – що сталося, чи є загроза для всього регіону?

Там вже майже чотири роки обстріли постійні. Чому саме зараз терміново людей вивозять?

«Тут тільки розганяли оте все про ніби наступ на Чернігів, про прорив росіян, - схвильовано говорить жителька Чернігова Любов Олексіївна. – Ми тільки заспокоїлись. Нам же пояснили, що то все брехня, ніякого наступу знову на Чернігів не буде. І тут на тобі – оголошують ту евакуацію!»

«Мені страшно, – зізнається ще одна чернігівка Ольга. – Я вже не знаю кому вірити. Те, що евакуація поки що з прикордоння – мене не заспокоює! Там вже майже чотири роки обстріли постійні. Чому саме зараз терміново людей вивозять?»

На питання щодо потенційних загроз в Чернігівській ОВА відповідають коротко.

«Щодо загроз – це до військових. Але вони також надавали аргументи щодо потреби у обовʼязковій евакуації», – сказав Андрій Подорван.

В ОВА пояснюють, що евакуації підлягають села, які розташовані в 5-кілометровій зоні до кордону Росії. Там сьогодні проживають люди переважно старшого віку, які з тих чи інших причин до цього часу не виїхали з небезпечної території.

Запізніла евакуація

Треба було раніше вивезти всіх, але немає механізму примусової евакуації, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

Розмовляв з хлопцями, які цим займаються. Вони, коли приходять до місцевих мешканців, говорять – вам потрібно евакуюватися. Якщо людина відповідає, що не буде евакуюватися, вони нічого не можуть зробити.

«Ця примусова евакуація вона вже запізнилась із військової точки зору. Це просто управлінське рішення. Немає ніяких таких показників, які б говорили про те, що ось зараз потрібна евакуація. Ця евакуація потрібна була в 23-му, в 24-му році. Зараз до цього просто дійшли, скажемо так, руки. Плюс у нас немає механізму оцієї примусової евакуації. Я розмовляв з хлопцями, які цим займаються. Вони, коли приходять до місцевих мешканців, говорять – вам потрібно евакуюватися. Якщо людина відповідає, що не буде евакуюватися, вони нічого не можуть зробити. У нас не авторитарна держава, і насильницькі методи не працюють, їх взагалі немає. Тому це такий собі жест обласної військової адміністрації, який, я не знаю, чи зможе бути реалізований. Але в будь-якому випадку він не буде реалізований так, як це було за часів Другої світової війни, коли заходили в село або радянські війська, або німці, і всіх примусово евакуйовували. У нас ця система не працює»

Експерт наголошує і на проблемності виконання евакуації мирних мешканців, якщо вони цього не бажають.

«Механізму немає, тому до людини, коли приходять, вона просто підписує відмову від евакуації і все. Тобто оці евакуаційні команди вони в певний час просто збирають оці відмови і все. Потім доповідають нагору – ось люди відмовляються, ми нічого зробити не можемо», – каже Жорохов.

Що далі?

знищують всю інфраструктуру, щоб життя стало тут неможливим

«Нас вже давно просять виїжджати з Семенівки. Обстріли постійні, всі вже втомилися. Але і кидати рідні домівки люди не поспішають. Тут у нас не тільки бабусі та дідусі лишаються. У нас і відносно молоді люди середнього віку не дуже поспішають їхати. Всіх лякає невідомість. Куди їхати? Як там жити? Я знаю людей, які виїхали ось нещодавно і дуже розчаровані. Ніхто особливо не допомагає. Пропонують переїжджати в порожні хати. Там треба все з нуля облаштовувати. А не у всіх є сили та можливість», – розповідає пані Наталія з Семенівки, що знаходиться за 12 кілометрів від кордону з Росією та постійно потерпає від обстрілів.

Основна маса людей, які зважилися і все ж таки виїхали – це родини із дітьми, розповідає Наталія.

«Вони (російська армія – ред.) нас фактично «видавлюють» з нашого рідного міста, – пояснює Наталія. – Руйнують адміністративні будівлі, лікарні, школи, заправки. Тобто знищують всю інфраструктуру, щоб життя стало тут неможливим»

Питання евакуації для жителів Чернігівщини не втрачає актуальності з початку повномасштабного вторгнення. Особливо для жителів прикордоння, яке російська армія майже щодня обстрілює.

Село пані Тетяни цього разу не включили до переліку обов’язкових для евакуації. Хоча вона з чоловіком мешкає за 20 кілометрів від російського кордону в Сновській громаді. В населеному пункті проживає близько сотні людей.

Кому ми де потрібні? Хто нас буде забезпечувати роботою?

«Я от сиджу і думаю – а що брати в першу чергу? Документи, сімейні фотографії й чоловіка під руку? А господарство тоді куди? Це ж не можна все просто закрити! А куди нас? Кому ми де потрібні? Хто нас буде забезпечувати роботою? – питає мешканка одного з сіл Сновської громади Тетяна. - Якось була у нас розмова з мамою. Вона мешкає в селі Конотоп Городнянського району. Мама казала: «Доньку, якщо вимушена буде евакуація, то переїдете сюди, до нас. Біля нас тут три хати є пусті». Зять теж казав: «Мамо, не хвилюйтеся, ми вас заберемо до Чернігова. Будете десь в Чернігові на квартирі. Десь будемо щось думати».

«У нас в основному залишилися пенсіонери, і в основному це жінки. Є трохи хлопців, які поприходили з війни, але мають інвалідність. Молоді дуже мало. Та й то – жінки і діти, бо чоловіків позабирали на війну», – розповідає жінка.

Через інформацію про можливе відселення жінка дуже розхвилювалася. Каже, не уявляє, як у разі потреби зможе кинути власний дім та господарство. Хоча небезпеку з боку російської армії бачить мало не щодня.

«Літає у нас тут все постійно. Вибухи чуємо», – зізнається пані Тетяна.

Жінка за професією педагог, працює в місцевій школі.

Ми на дистанційному навчанні

«За перший семестр у нас діти всього 6 днів були на очному навчанні, три з яких просиділи в підвалі. Решта часу – ми на дистанційному навчанні. Ми нікуди не ходимо, ми нічого не бачимо. Всі новини приносить чоловік з роботи. Ми відірвані від світу», – зізнається Тетяна.

В Чернігівській ОВА обіцяють, що пропонуватимуть людям місця для переселення.

Серед можливих варіантів називають модульні будинки як в самому Чернігові, так і на території різних громад області. Також обіцяють організувати маршрути та транспорт для вивозу людей.

Місцеві погоджуються – допомога в плані транспорту для евакуації дійсно їм може знадобитися. Самі – не виїдуть.

«У громади власних сил проводити евакуацію немає. У нас вже третій день іде сніг, а дороги ніхто не прочистив», – розповідають місцеві жителі.

Того дня, коли прикордоння Чернігівщини дізналося про обов’язкову евакуацію, російські військові вкотре обстріляли села регіону. Поранили водія, який розвозив хліб.

У селі Семенівської громади через удар FPV-дрону поранений чоловік, який саме розвозив хліб

«Уже сьогодні в селі Семенівської громади через удар FPV-дрону поранений чоловік, який саме розвозив хліб. Водій просто віз хліб людям й опинився під атакою. Саме тому рішення про обовʼязкову евакуацію абсолютно зрозуміле й аргументоване. Прикордоння цілодобово перебуває під ворожими атаками. Ситуація так само залишається небезпечною. Ми і раніше пояснювали, вмовляли, наголошували на необхідності виїхати з територій, які ворог обстрілює постійно. Там залишаються переважно люди старшого віку», – повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Думки людей у соцмережах

Новина про обов’язкову евакуацію прикордоння Чернігівщини швидко поширилася в соцмережах.

Думки коментаторів розділилися:

«Читаю новини, що мир набагато скоріше буде, ніж ми чекаємо. А слідом новини про евакуацію. Кому вірити, і чому не оголошували людям евакуацію по теплу, без морозу і снігу? Це що, тільки почали обстрілювати ці села? Їх уже давно обстрілюють, судячи по новинах», – написала Світлана Буренко.

«Бідні люди! І куди їх евакуюють? Що їх там чекає? І чому так раптово? Підозріло…», – пише Алла Майборода

«Гарантовані для тимчасового проживання! А далі що??? Після тимчасового куди людям іти, особливо якщо там є старі, малі чи хворі !!!!! Скільки евакуйованих залишилося сам на сам із своєю бідою! І нікому до них немає діла, викручуються самі як можуть!» – пише Марія Найдукова

«Як це старій людині з мінімальною пенсією їхати в нікуди??? Кинути все господарство, хату …» – запитує Оксана Петрушивець.

Стосовно наступу на Чернігів – загрози немає. У ворога немає сил для того, щоб наступати на Чернігів. Стосовно Чернігівщини – загроза обстрілів є в прикордонні

«Душа вже болить і стогне, а сльози на очі самі навертаються, до всього тут приріс, прикипів. Та й живність яка ще є», – пише Марія Олександрівна.

«Евакуація ця необхідна – рятується життя людей, тому що йдуть постійні ворожі обстріли, дає змогу нашим військовим більш бути мобільними і збивати ті ж «шахеди» без остраху, що можна завдати шкоду нашим людям», – зауважує Анатолій Корицький.

Ситуацію з обов’язковою евакуацією прокоментував і керівник Центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко:

«Справжня причина не в наступі чи прориві росіян на Чернігівщині. Справжня причина – зростання кількості обстрілів в прикордонних селах. Відповідно є небезпека для громадян, відповідно евакуація здійснюється. Ворог посилив обстріли. В прикордонні ДРГ ворога вже кілька років діяли, знищувались. Чи є зараз загроза прориву вглиб Чернігівщини або наступу на Чернігів? Стосовно наступу на Чернігів – загрози немає. У ворога немає сил для того, щоб наступати на Чернігів. Стосовно Чернігівщини – загроза обстрілів є в прикордонні. Відповідна загроза певних груп ворога – вона зберігалася завжди. Станом на зараз ситуація виключно в цьому».