Сили РФ здійснили 27 обстрілів Чернігівщини за добу – ОВА

Російські військові за добу 1 січня здійснили 27 обстрілів цивільних об’єктів Чернігівщини, зафіксовано 50 вибухів, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар «геранями» по Семенівській міській лікарні. За попередніми даними, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа – її загасили. Через удар «молнії» пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці», – проінформував очільник області.

Також голова Чернігівщини вказав, що вночі 2 січня російський дрон «Герань» поцілив по території одного з лісництв у Корюківському районі. «Загорілася господарча споруда. Вогонь вдалося загасити», додав В’ячеслав Чаус.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.