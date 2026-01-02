На Запоріжжі через удари РФ поранені двоє людей – ОВА

Двоє людей дістали поранень унаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 07:00 2 січня.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 737 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області», – написав Федоров у телеграмі.

За його інформацією, війська РФ здійснили дев’ять авіаційних ударів, чотири обстріли із РСЗВ, 275 артилерійських ударів, застосували 449 БпЛА різних модифікацій.

ОВА отримала 54 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.