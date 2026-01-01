У Харкові через удар РФ по екопарку постраждала волонтерка, загинули птахи, поранені леви

Російські військові 1 січня атакували екопарк у передмісті Харкова, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російський КАБ влучив у землю на території екопарку.

У самому екопарку уточнили, що поранена волонтерка, яка працювала у пташнику, вона перебуває в лікарні.

«Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків і розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань… Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати і перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.