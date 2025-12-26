У Чернігові завершені аварійно-рятувальні роботи, відомо про 10 поранених – МВА

Аварійно-рятувальна операція в Чернігові після вчорашньої російської атаки завершена, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«На жаль, одна людина загинула. Висловлюю співчуття близьким загиблої. 10 людей поранено, 4 людини врятовано», – підсумував він.

Міська влада зафіксувала пошкодження 164 квартир, з них дві повністю зруйновані.

Брижинський додав, що в будинку, який постраждав найбільше, відновили постачання тепла, газу та електрики в 60 квартирах. 25 домівок залишаються без опалення. Тривають роботи для відновлення опалення решти квартир.

Очільник міської адміністрації подякував всім, хто долучився до рятувальної операції.

«Незважаючи на те, що місцеві проросійські сили намагаються розколоти громаду, підвищити напругу серед населення, всі люди діяли оперативно та злагоджено. Нас не залякати, не зламати», – додав він.

Раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив загибель 80-річної жінки внаслідок російського повітряного удару по багатоповерхівці в обласному центрі.

Увечері 25 грудня ДСНС повідомила про завершення аварійно-пошукових робіт у Чернігові, тоді було відомо про дев’ятьох поранених. РФ атакувала місто «Шахедами», один із них влучив у багатоповерхівку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



