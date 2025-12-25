У Чернігові зросло число постраждалих через удар РФ, троє людей у тяжкому стані – ОВА

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив загибель 80-річної жінки внаслідок російського повітряного удару по багатоповерхівці та повідомив про зростання числа потерпілих.

«Вісім людей постраждали. Троє із них у тяжкому стані. Це попередні цифри. Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні», – вказав чиновник у фейсбуці.

Раніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський інформував про п’ятьох травмованих, серед яких дитина.

Напередодні, 24 грудня, російський безпілотник влучив у бічну стіну багатоквартирного житлового будинку в Чернігові. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.