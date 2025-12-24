У Чернігові блія будинку, в який ударив «Шахед», розгорнули «пункт незламності» – влада

Місцева влада розгорнула пункт незламності біля багатоповерхового будинку, в який удень 24 грудня поцілив російський безпілотник, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

«Поки триває обстеження пошкоджень і виконуються роботи із закриття вікон OSB-плитами, мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та подати заяви до поліції щодо пошкодженого майна», – інформує міська влада.

Раніше пресслужба повідомила, що близько 16:00 російський безпілотник влучив у бічну стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих не було.