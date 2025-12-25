Чернігів: через удар Росії по багатоповерхівці загинула людина, є поранені

Росія атакувала Чернігів «Шахедами» 25 грудня, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Міська влада зафіксувала влучання в п’ятиповерхівку, що спричинило пожежу, а також атаку на обʼєкт критичної інфраструктури.

Згодом Брижинський уточнив, що удар зруйнував один із поверхів у багатоповерховому будинку.

«Відомо про те, що одна людина загинула, п’ятеро травмовано, серед них одна дитина. На місці працюють всі екстрені служби», – повідомив він.

За словами начальника МВА, тривають роботи з ліквідації наслідків та гасіння пожежі. Біля постраждалого будинку розгорнули пункт незламності.

Напередодні російський безпілотник влучив у бічну стіну багатоквартирного житлового будинку в Чернігові. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



