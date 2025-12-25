Доступність посилання

Новини | Суспільство

Повітряні сили: Росія запустила 131 дрон протягом ночі, 106 із них збили

Ілюстраційне фото. Збиття «Шахеди» над Києвом, 14 листопада 2025 року
Ілюстраційне фото. Збиття «Шахеди» над Києвом, 14 листопада 2025 року

Російські війська протягом ночі атакували Україну 131 ударним безпілотником, повідомило командування Повітряних сил 25 грудня.

За даними військових, безпілотники Shahed, «Гербера» та інших типів запускали з напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а такуож окупованих Донецька та Гвардійського й Чауди в Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Харкові «цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури» – влада

Також військові зафіксували влучання 22 ударних БПЛА на 15 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


