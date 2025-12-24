Влада пояснила походження маслянистих плям, які виявили біля двох пляжів в Одесі

В акваторії Чорного моря в межах території Одеського району зафіксовані маслянисті плями на поверхні води, підтвердив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, причина – пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок останніх масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.



Кіпер зауважив, що перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними російськими обстрілами, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень.

Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби.



Фахівці здійснюють моніторинг стану води, фіксує завдані довкіллю збитки.



Голова ОВА наголосив, що йдеться про рослинну (соняшникову) олію – органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду.

Раніше сьогодні очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що в Одесі біля пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними місцевої влади, сьогоднішня ніч в Одесі – перша за тривалий час без повітряних тривог та російських атак.

22 грудня після нічних російських ударів у порту «Південний» на Одещині загорілися близько 30 ємностей із борошном і рослинною олією. Про це повідомляв віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.