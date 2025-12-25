Через російські обстріли загинули цивільні на Харківщині та Чернігівщині – обласна влада

Російські війська продовжували обстрілювати прифронтові області протягом доби 24 грудня, повідомляє обласна влада.

Зокрема, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом доби поранень зазнали двоє жителів Костянтинівки.

Голова області додав, що обстріли спричинили пошкодження в Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про російські удари по Харкову та 13 населених пунктах області за добу.

«У місті Харків загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік», – заявив він.





Удари ракетами, керованими авіабомбами та дронами пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури, будинки та автомобілі.

Російські війська напередодні обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини, повідомив голова області Олександр Прокудін:

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль».

За його даними, троє людей у регіоні зазнали поранень.

Російська армія атакувала 25 населених пунктів Запоріжжя, заявив голова області Іван Федоров. Він уточнив, що пʼятеро людей зазнали поранень.

Обласна влада отримала 248 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Також обстрілів зазнавали північні прикордонні регіони. За даними голови Чернігівщини В’ячеслава Чауса, загинули двоє людей, ще двоє були поранені.

«Було декілька влучань «гераней» по обʼєктах «критички» – енергетика під ударом. Декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені», – уточнив він.

Двоє людей загинули через удари FPV-дронами – це 63-річний водій лісовоза в Сновській громаді та 39-річний водій цивільного авто в Новгород-Сіверському районі. Пасажирка цього ж авто та цивільна жителька Сновська зазнали поранень.

На Сумщині, за даними ОВА, постраждали п’ятеро людей:

у Буринській громаді через удар БПЛА травмований 51-річний чоловік

у Середино-Будській громаді через атаку FPV-дрону поранено 53-річну жінку

у Сумській громаді через атаку FPV-дрону поранений 20-річний чоловік, травмована 17-річна дівчина

у Тростянецькій громаді внаслідок ракетного удару травмована 56-річна жінка

«Протягом доби, з ранку 24 грудня до ранку 25 грудня 2025 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 42 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах», – підсумовує ОВА.

Напередодні увечері очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про одного постраждалого в Нікопольському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



