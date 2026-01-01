Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Удари Росії по енергооб’єктах: в Одеській, Волинській та Чернігівській областях є знеструмлення

Одеса під час відключень світла внаслідок російських атак, 22 грудня 2025 року
Одеса під час відключень світла внаслідок російських атак, 22 грудня 2025 року

Російські війська завдали масованого удару дронами по енергооб’єктах в кількох регіонах України, повідомили «Укренерго» та Міністерство енергетики вранці 1 січня.

Як наслідок, на ранок знеструмлена «значна кількість» споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

«Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, триває поступове заживлення абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – додає «Укренерго».

За даними оператора, споживання електроенергії знизилося – на ранок 1 січня його рівень був на 16,4% нижчим, ніж напередодні. Зниження пояснюють наслідками російських обстрілів і знеструмленнями значної кількості споживачів у Волинській і Одеській областях.

Читайте також: ППО знешкодила 176 російських дронів у новорічну ніч – Повітряні сили

Компанія закликає споживачів максимально обмежити користування потужними електроприладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG