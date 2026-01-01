Удари Росії по енергооб’єктах: в Одеській, Волинській та Чернігівській областях є знеструмлення

Російські війська завдали масованого удару дронами по енергооб’єктах в кількох регіонах України, повідомили «Укренерго» та Міністерство енергетики вранці 1 січня.

Як наслідок, на ранок знеструмлена «значна кількість» споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

«Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, триває поступове заживлення абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – додає «Укренерго».

За даними оператора, споживання електроенергії знизилося – на ранок 1 січня його рівень був на 16,4% нижчим, ніж напередодні. Зниження пояснюють наслідками російських обстрілів і знеструмленнями значної кількості споживачів у Волинській і Одеській областях.

Читайте також: ППО знешкодила 176 російських дронів у новорічну ніч – Повітряні сили

Компанія закликає споживачів максимально обмежити користування потужними електроприладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



