Під Москвою понад 120 тисяч жителів залишилися без електрики

Понад 120 тисяч жителів підмосковного міста Раменське залишилися без світла, пише видання «Московский комсомолец» із посиланням на адміністрацію міста. Електрики також немає у жителів населених пунктів Литкарине та Жуковський, повідомляє РБК з посиланням на енергетиків.

У компанії «Россети» («Російські мережі») пояснили, що електропостачання порушене «внаслідок автоматичного відключення на високовольтній підстанції 110 кВ».

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення згоріла електротехнічна шина. Що спричинило загоряння, чиновники не уточнили. Раніше 30 грудня мер Москви Сергій Собянін повідомляв про чергову серію атак безпілотників.

У соцмережах місцеві жителі діляться кадрами міста, що занурилося в темряву. У місцевих чатах пишуть, що електроенергії немає в десятках будинках, знеструмлені вуличні ліхтарі, передає «Обережно, Москва».

Відновлення електропостачання влада обіцяла до кінця доби, наразі повідомлень про таке відновлення немає, хоча в Росії вже настала доба 31 грудня.