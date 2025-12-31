Доступність посилання

ДТЕК: Росія атакувала два енергооб’єкти на Одещині

Ілюстраційне фото. Наслідки атаки на Одесу, що спричинила кількаденний блекаут. Одеса, грудень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки атаки на Одесу, що спричинила кількаденний блекаут. Одеса, грудень 2025 року

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області, повідомила компанія ДТЕК вранці 31 грудня.

«Вночі Росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу», – повідомляє пресслужба.

За даними ДТЕК, російські атаки протягом грудня значно пошкодили десять підстанцій на Одещині. Від початку ударів Росії зазнали 25 енергообʼєктів області.

«Працюємо цілодобово, щоб повертати світло», – додали в компанії.

Вночі проти 31 грудня російська армія атакувала Одещину. Відомо про шістьох поранених, з них троє дітей. Голова області повідомив про атаку на житлову, енергетичну та логістичну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


