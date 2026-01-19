ЗМІ: угорська MOL домовилася з «Газпромом» про передачу контролю над сербським NIS

Угорська компанія MOL Nyrt погодила з російською «Газпром нафтою» угоду, внаслідок якої вона може отримати контроль над єдиним нафтопереробним заводом Сербії NIS, і це відкриє шлях до зняття з нього санкцій США, пишуть Bloomberg і Reuters.

Вони посилаються на заяву міністра енергетики Сербії Дубравки Джедович-Ханданович, що угода може бути завершена до 24 березня.

Вартість купівлі й розподіл часток не розкриваються. MOL від коментарів Bloomberg відмовилася.

Як пише «Настоящее время», на тлі очікування нової угоди акції Mol, яка вже володіє і управляє НПЗ в Угорщині, Хорватії й Словаччині, з початку року зросли приблизно на 20%.

Угода може допомогти у скасуванні санкцій США проти оператора заводу – компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), наголосила міністр.

«MOL і Gazprom узгодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу. Це те, чого вимагала американська адміністрація, і тому документ буде направлений до США для ухвалення рішення», – цитує агентство Джедович-Ханданович.

У жовтні NIS потрапила під санкції США через те, що російський «Газпром» зберігає її контрольний пакет (56,2%).

Влада Сербії заявила, що має намір збільшити свою частку в NIS до 35%. Також до угоди може приєднатися Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

У жовтні 2025 року влада Угорщини заявляла, що MOL збільшить постачання до Сербії після того, як США оновили санкції проти компанії «Нафтова індустрія Сербії» (NIS).

Санкції привели до зупинки постачання нафти Адріатичним трубопроводом через Хорватію.