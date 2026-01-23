Росія: влада Пензи повідомила про пожежу на нафтобазі «Роснефти» після атаки безпілотників

У Пензі після атаки безпілотників вночі проти 23 січня почалася пожежа на нафтобазі – про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, передає російська служба Радіо Свобода.

За його словами, протягом ночі сили ППО збили чотири дрони.

«Уламки одного (дрона – ред.)впали на територію нафтобази, через що сталося загоряння. Зараз тут продовжують працювати оперативні служби», – написав він.

Українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+ пишуть, що йдеться про нафтобазу «Пензанафтопродукт», що належить компанії «Роснефть».

У Воронезькій області уламки дрону впали на дах приватного будинку, сталася пожежа, заявив голова регіону Олександр Гусєв. За його словами, пожежу вже загасили. Сім’я із трьох осіб тимчасово перебралася до родичів. За даними Astra, це сталося в місті Россош, де знаходиться хімзавод «Міндобрива».

Міноборони Росії звітувало про збиття 34 українських безпілотників протягом ночі на 23 січня. Українські військові нічні удари наразі не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



