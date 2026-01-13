ЗМІ: біля Новоросійська дрони атакували три танкери, які прибули по нафту з Казахстану 

Щонайменше три нафтових танкери, керованих грецькими компанями та зафрахтованих для завантаження нафти з Казахстану, зазнали атаки безпілотників у Чорному морі – про це повідомило, зокрема, агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними агентства, це сталося неподалік від терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ. За окремими повідомленнями, танкерів могло бути чотири.

Раніше агентство Bloomberg і російське державне агентство «РИА Новости» писали про атаку на два танкери – Matilda та Delta Harmony. Атаку на танкер Matilda підтвердила казахстанська нафтогазова компанія «КазМунайГаз».





Як пишуть агентства, на судна мали завантажити казахстанську нафту. Вони перебували в морі, чекаючи в черзі на отримання вантажу. Reuters наводить назви ще двох суден – Freud та Delta Supreme.

«РИА Новости» пише, що судна «зазнали пошкоджень вантажного обладнання внаслідок атаки українських безпілотників», але не втратили плавучості. Reuters зазначає, що його джерелам невідомо, хто саме завдав удару танкерам.

«КазМунайГаз» зазначає, що судно Matilda було зафрахтоване його дочірньою компанією і мало завантажити нафту 18 січня. 13 січня танкер зазнав атаки безпілотників, стався вибух без подальшого горіння.

«Постраждалих серед екіпажу немає. За попередньою оцінкою, судно залишається мореплавним», – йдеться в повідомленні компанії.

Триває оцінка збитків, завданих судну. За даними видання Tengrinews, танкер Matilda був атакований двома дронами. Судно зазнало незначних ушкоджень палубних конструкцій, які можна повністю усунути.

Танкер Delta Harmony, як пише Reuters, перебуває під управлінням грецької компанії Delta Tankers і теж мав завантажити казахстанську нафту проєкту «ТенгізШевройл».

Українська та російська сторони наразі ніяк не коментували повідомлення.

Останніми тижнями обидві воюючі сторони завдають ударів по танкерам та іншим судам, що прямують до портів або з портів Росії та України. Декількома днями раніше нафтовий танкер «Ельбус» під прапором Палау зазнав атаки, ймовірно, українського безпілотника в Чорному морі біля берегів Туреччини. Росія, своєю чергу, атакувала два судна біля берегів України – танкер під прапором Панами та суховантажне судно під прапором Сан-Марино.

У листопаді 2025 року українські військові завдали удару по інфраструктурі КТК у районі Новоросійська. По трубопроводу нафта з Казахстану надходить у Росію і далі вирушає експорт через морський термінал КТК. Внаслідок атаки виносний причальний пристрій ВПУ-2 зазнав серйозних пошкоджень і був виведений з ладу. Казахстан тоді висловив протест, водночас активізувавши план з перенаправлення нафти на альтернативні маршрути.



