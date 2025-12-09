Казахстан переспрямовує нафту з родовища Кашаган до Китаю – після атак ЗСУ по Новоросійську

Казахстан уперше відправить 50 тисяч тонн нафти з родовища Кашаган безпосередньо до Китаю після атаки українських морських безпілотників на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, через який проходить основна частина нафтового казахстанського експорту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

За даними агентства, атака вивела з ладу один із ключових елементів інфраструктури терміналу – виносний причальний пристрій (ВПП). Наразі працює лише перший із трьох – ВПУ-2 серйозно пошкоджений, а ВПУ-3 проходить плановий ремонт. КТК, на який припадає близько 1% світових постачань нафти і серед акціонерів якого є Росія, Казахстан і США, змушений скоротити експорт.

Постачання нафти з Кашагана до Китаю здійснюватимуться трубопроводом Атасу – Алашанькоу. Нафту на родовищі видобуває консорціум NCOC, до якого входять, серед інших, китайська CNPC та японська Inpex.

За інформацією співрозмовників Reuters, CNPC планує відправити близько 30 тисяч тонн, а Inpex – близько 20 тисяч тонн нафти цим маршрутом. Обидві компанії не відповіли на запит агентства про коментарі.

Міністерство енергетики Казахстану не прокоментувало експорт з Кашагана до Китаю, але підтвердило, що шукає альтернативні маршрути постачання каспійської нафти.

Основна частина нафти, що видобувається на Кашагані, експортується на світові ринки через трубопровід КТК, який пролягає через територію Росії і доходить до чорноморського порту Новоросійськ. Однак наразі Казахстан перерозподіляє обсяги.

У письмовій відповіді Міненерго Казахстану, процитованій Reuters, йдеться: «Інцидент на морському терміналі КТК не призвів до повної зупинки експорту... Міністерством енергетики спільно з видобувними компаніями проводиться оперативна робота з перерозподілу обсягів нафти. Активізовано використання альтернативних експортних маршрутів».

Трубопровід Атасу – Алашанькоу, який з'єднує Казахстан із Сіньцзян-Уйгурським автономним районом Китаю, зазвичай транспортує нафту з інших родовищ країни. Нині середній обсяг постачань ним становить 85–86 тисяч тонн на місяць, і він може бути збільшений за рахунок додаткових експортних партій.

За даними джерел Reuters, Казахстан планував відправити цим маршрутом 1 мільйон тонн нафти в 2025 році, що нижче від показника 2024 року – 1,2 мільйона тонн. За перші 10 місяців експорт становив 858 тисяч тонн.

1 грудня МЗС Казахстану висловило протест Україні у зв’язку з атакою на об’єкти інфраструктури КТК у Новоросійську. У відповідь МЗС України заявило, що атака не була спрямована проти Казахстану чи будь-якої третьої країни, а була спрямована виключно на стримування агресора.

Каспійський трубопровідний консорціум – масштабний міжнародний проєкт за участю Казахстану, Росії та провідних світових нафтових компаній. Протяжність трубопроводу складає 1500 кілометрів. По ньому транспортується переважно західноказахстанська та російська нафта. Росії належить 24% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму, Казахстану – 19%. Інші великі та дрібні частки належать кільком великим західним нафтовим компаніям.