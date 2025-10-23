У Казахстані заявили про вибух невідомого БпЛА на кордоні з РФ

У Казахстані заявили про вибух невідомого безпілотного літального апарата.

Як повідомляє Міністерство оборони Казахстану, це сталося у Бурлинському районі Західно-Казахстанської області, яка межує з Росією.

За даними казахських військових, уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не проживає. Постраждалих і руйнувань не було.

Наразі відомство спільно з уповноваженими державними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.

Міноборони Казахстану заявило про вжиття додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину кордону повітряними об'єктами.

Також ведуться консультації з «іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати», додають у відомстві.

Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір європейських країн. Водночас українські дрони також атакують військові об'єкти на території РФ.

Казахстан відкрито не засудив повномасштабне вторгнення Росії до України. При цьому Астана заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Прямими словами про невизнання «ДНР» і «ЛНР» влітку 2022 року заявляв президент країни Касим-Жомарт Токаєв. В ООН Казахстан зазвичай утримується від голосування щодо резолюцій, які засуджують російське вторгнення.







