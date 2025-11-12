Путін і президент Казахстану підписали декларацію про всеохопне партнерство

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який перебуває з державним візитом у Москві, і президент Росії Володимир Путін підписали 12 листопада декларацію про перехід двосторонніх відносин на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва. Церемонія підписання відбулася у Кремлі після переговорів лідерів двох країн, передає регіональна служба Радіо Свобода «Азаттик».

Токаєв називав підписання документа однією з головних цілей свого візиту до Москви, а сам візит – основною для нього подією цього року. Він заявив, що документ «відкриє нову еру в двосторонніх зв’язках, підтвердить безпрецедентний рівень взаємної довіри та спільної готовності до більш тісної роботи в усіх напрямках».

Путін сказав, що Астана та Москва – «найближчі партнери, друзі та надійні союзники один для одного».

До російської столиці Токаєв прибув через тиждень після поїздки до Вашингтона, де він і президенти чотирьох країн Центральної Азії зустрічалися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

США продемонстрували зацікавленість у мінеральних ресурсах та поглибленні співпраці з регіоном, де сильні позиції Росії та Китаю. Для держав Центральної Азії зустріч у Вашингтоні, на думку спостерігачів, стала можливістю диверсифікувати зовнішні зв’язки та продовжити балансування у відносинах із великими державами.





Водночас Астана прагне підтримки зв’язків із Москвою, від якої залежить економічно і геополітично. Казахстан входить до Євразійського економічного союзу (його членами є, окрім Росії та Казахстану, Вірменія, Білорусь та Киргизстан) та до Організації Договору про колективну безпеку.

До підписання в Кремлі нової декларації між державами діяв оновлений у 2020 році Договір про добросусідство та союзництво. У 1998 році сторони підписали Декларацію «Про вічну дружбу та союзництво, орієнтоване у XXI сторіччя». 1992-го було підписано договір «Про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу».

Після вторгнення Росії в Україну Казахстан не став засуджувати агресію сусідньої держави, з якою її поділяє найдовший сухопутний кордон у світі, але й не підтримав відкрито війну. Астана не визнає захоплені Росією українські землі частиною РФ.



