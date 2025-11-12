У Казахстані схвалили заборону «пропаганди ЛГБТ» за аналогією з законом у РФ

У Казахстані депутати Мажилісу – нижньої палати парламенту – 12 листопада ухвалили поправки до законодавства, які забороняють так звану «пропаганду ЛГБТ».

Як повідомляє Казахська служба Радіо Свобода, ухвалення поправок ініціювала група з 18 парламентаріїв, які пояснюють необхідність нових норм захистом дітей і підлітків від інформації, здатної «негативно вплинути на їхнє уявлення про сім’ю й мораль».

Згідно з ухваленими поправками, «забороняється поширення у публічному просторі, а також з використанням ЗМІ, телекомунікаційних мереж і онлайн-платформ інформації, що містить пропаганду педофілії та (або) нетрадиційної сексуальної орієнтації».

За словами депутата Мажилісу Елнура Бейсенбаєва, поправки не обмежують права людей з ЛГБТ-ідентичністю, а лише встановлюють рамки публічного розповсюдження такої інформації у ЗМІ, онлайн-платформах і телекомунікаційних мережах. Він заявив, що норми «спрямовані на виховний вплив» і «відповідають міжнародній практиці захисту дітей». На думку парламентаріїв, закон регулює лише публічний інформаційний простір і не стосується приватного життя громадян.

Деякі міжнародні правозахисні організації критикували законопроєкт, стверджуючи, що він порушує права людини і може призвести до адміністративних покарань за сексуальну орієнтацію. Вони також зазначали, що законопроєкт, по суті, є калькою російського законодавства про заборону «пропаганди ЛГБТ». Депутати відкинули цю критику.

Поправки схвалили одноголосно. Законодавство набере чинності як частина проєкту «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань архівної справи». Тепер законопроєкт надійде на розгляд Сенату, а потім на підпис президенту.

У Росії спочатку ухвалили закон про заборону «пропаганди ЛГБТ» для неповнолітніх. Потім «пропаганду», тобто згадки про ЛГБТ у контексті, відмінному від негативного, заборонили повністю, а згодом визнали екстремістським неіснуючий «міжнародний рух ЛГБТ». У Росії через це цензурують фільми, забороняють пісні й штрафують ресурси, які розповідають про камінг-аути спортсменів чи інших відомих особистостей. Відомі випадки кримінального переслідування людей.