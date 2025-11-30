Дії не спрямовані проти Казахстану – МЗС України відповіло Астані щодо удару по КТК в Новоросійську

Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у Києві у відповідь на протест Астани після удару по морському порту Новоросійська.

«Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону. У межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей – Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора», – йдеться в заяві МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство в Києві окремо звернуло увагу на «відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій».

«Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області», – нагадують у МЗС України.

Раніше 30 листопада Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест через атаку на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії морського порту Новоросійська. Внаслідок атаки морських безпілотників у ніч на 29 листопада, як раніше повідомили в компанії, було виведено з ладу один із причалів, що серйозно ускладнило транспортування нафти з Казахстану в порт Новоросійська, де вона завантажується на танкери.

МЗС Казахстану поклало відповідальність за цю атаку на Україну, хоча офіційно Київ, на відміну від багатьох інших атак на об’єкти в Росії, не визнав причетності до цих дій.

Казахстан, який є союзником Росії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і підтримує з Москвою тісні зв’язки, заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні. Астана, зокрема, не підтримала російську окупацію та спробу анексії українських територій. Влада Казахстану також намагається уникнути вторинних санкцій у торгівлі з Росією.

КТК – великий міжнародний проєкт за участю Казахстану, Росії та провідних світових нафтовидобувних компаній. Протяжність трубопроводу складає 1500 кілометрів. КТК переважно транспортує західно-казахстанську та російську нафту. Росії належить 24% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму, а Казахстану – 19%. Інші великі та дрібні частки належать кільком великим західним нафтовим компаніям, зазначає Радіо Азаттик.