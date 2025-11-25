Українські сили уразили нафтотермінал і базу ВМС Росії в Новоросійську – джерело в СБУ

У ніч проти 25 листопада бійці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових і логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї Росії, повідомило Радіо Свобода поінформоване джерело в СБУ.

«Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази», – повідомило джерело, яке побажало залишитися неназваним, бо не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

Порт «Новоросійськ» є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і головною базою Чорноморського флоту РФ, нагадали в СБУ.

Там також заявили, що під час відбиття атаки ракети російської ППО влучали по цивільній інфраструктурі Новоросійська.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі цей російський регіон зазнав однієї з найтриваліших і наймасовіших атак. За його словами, поранені шість людей, пошкоджено не менше ніж 20 будинків. Найскладнішою Кондратьєв назвав обстановку в Новоросійську (тут Чорноморський флот Російської Федерації тримає всі боєздатні кораблі) і Геленджику.

Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Геленджика, Краснодара і Сочі.

Генштаб ЗСУ раніше офіційно підтвердив атаку по Росії в ніч проти 25 листопада, згадавши удар про Новоросійськ.

«Підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йшлося в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, в місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксоване ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» і підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» – «Атлант Аеро». «Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об’єктів», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі припустили, що під час удару по заводу імені Берієва, ймовірно, був уражений експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, додали в командуванні ЗСУ.

Про те, що на території авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва в Таганрозі в Ростовській області Росії українським ударом у ніч проти 25 листопада міг бути знищений унікальний літак А-60 – радянська летюча лабораторія на базі Іл-76, яка випробовувала лазерну зброю, повідомляла і Російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, про це свідчать відео очевидців і вивчений Радіо Свобода супутниковий знімок, зроблений три дні тому, 22 листопада: на ньому саме А-60 стоїть у тій частині аеродрому, яка зазнала удару.

Це вже не перша за час війни РФ проти України атака на комплекс Берієва, який спеціалізується на обслуговуванні й модернізації унікальних російських літаків – не лише А-60, а й літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Міноборони Росії дані про влучання не підтверджувало і заявило, що в ніч проти 25 листопада над Ростовською областю РФ нібито збили 16 безпілотників. Загалом, як стверджують у російському військовому відомстві, починаючи з пізнього вечора і до сьомої ранку було «перехоплено і знищено» 249 українських безпілотних літальних апаратів, з них 116 БпЛА збили над Чорним морем, чотири – над Азовським, 76 дронів – над територією Краснодарського краю РФ.