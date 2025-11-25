У Росії під час нічного удару міг бути знищений літак-лабораторія лазерної зброї

На території авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва в Таганрозі в Ростовській області Росії українським ударом у ніч проти 25 листопада міг бути знищений унікальний літак А-60 – радянська летюча лабораторія на базі Іл-76, яка випробовувала лазерну зброю, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, про це свідчать відео очевидців і вивчений Радіо Свобода супутниковий знімок, зроблений три дні тому, 22 листопада: на ньому саме А-60 стоїть у тій частині аеродрому, яка зазнала удару.

Це вже не перша за час війни РФ проти України атака на комплекс Берієва, який спеціалізується на обслуговуванні й модернізації унікальних російських літаків – не лише А-60, а й літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Російський телеграм-канал Astra з посиланням на дані очевидців і власний OSINT-аналіз написав, що на військовому аеродромі «Таганрог-Південний», який є головною випробувальною базою підприємства імені Берієва, після нічної атаки спалахнув військовий літак.

У Генштабі ЗСУ заявили, що вночі «у рамках зниження воєнно-економічного й наступального потенціалів російського агресора» українські сили завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах у Росії – із застосуванням реактивних БпЛА «Барс» і крилатих ракет «Нептун».

«Так, зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» і підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» – «Атлант Аеро». Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об’єктів», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі припустили, що під час удару по заводу імені Берієва, ймовірно, був уражений експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, додали в командуванні ЗСУ.

«Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400. Ступінь завданих збитків уточнюється», – додали в Генштабі.

Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 25 листопада над Ростовською областю РФ нібито збили 16 безпілотників. Загалом, як стверджують у російському військовому відомстві, починаючи з пізнього вечора і до сьомої ранку було «перехоплено і знищено» 249 українських безпілотних літальних апаратів, з них 116 БпЛА збили над Чорним морем, чотири – над Азовським, 76 дронів – над територією Краснодарського краю РФ.

За даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, в Таганрозі внаслідок нічної української атаки БпЛА загинули троє людей, шістьох постраждалих шпиталізували. Місцева влада також заявила, що у зв’язку з пошкодженнями низки будівель у Таганрозі запровадили локальний режим надзвичайної ситуації.

Тим часом, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі цей російський регіон зазнав однієї з найтриваліших і наймасовіших атак. За його словами, поранені шість людей, пошкоджено не менше ніж 20 будинків. Найскладнішою Кондратьєв назвав обстановку в Новоросійську (тут Чорноморський флот Російської Федерації тримає всі боєздатні кораблі) і Геленджику.

Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Геленджика, Краснодара і Сочі.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки по Росії, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».