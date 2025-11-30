Казахстан засудив Україну за атаку на інфраструктуру в порту Новоросійська

Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест через атаку на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії морського порту Новоросійська. Внаслідок атаки морських безпілотників у ніч на 29 листопада, як раніше повідомили в компанії, було виведено з ладу один із причалів, що серйозно ускладнило транспортування нафти з Казахстану в порт Новоросійська, де вона завантажується на танкери.

МЗС Казахстану поклало відповідальність за цю атаку на Україну, хоча офіційно Київ, на відміну від багатьох інших атак на об’єкти в Росії, не визнав причетності до цих дій. У МЗС наголосили, що «події є вже третім актом агресії проти виключно цивільного об’єкта, функціонування якого гарантоване нормами міжнародного права». Раніше українські безпілотники атакували один із об’єктів КТК у Росії, а також офіс компанії в Новоросійську. «Очікуємо від української сторони вжиття дієвих заходів щодо недопущення таких інцидентів у майбутньому», – йдеться в повідомленні. Реакції Києва поки що не було.

Казахстан, який є союзником Росії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і підтримує з Москвою тісні зв’язки, заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні. Астана, зокрема, не підтримала російську окупацію та спробу анексії українських територій. Влада Казахстану також намагається уникнути вторинних санкцій у торгівлі з Росією.

КТК – великий міжнародний проєкт за участю Казахстану, Росії та провідних світових нафтовидобувних компаній. Протяжність трубопроводу складає 1500 кілометрів. КТК переважно транспортує західно-казахстанську та російську нафту. Росії належить 24% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму, а Казахстану – 19%. Інші великі та дрібні частки належать кільком великим західним нафтовим компаніям, зазначає Радіо Азаттик.