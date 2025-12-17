З’явилися нові супутникові фото після вибуху дрона в порту Новоросійська

З’явилися нові (від 16 грудня) супутникові знімки російської військово-морської бази в Новоросійську (Росія), які виявляють пошкодження порту після атаки підводних дронів.



На знімках ділянка причалу в порту була пошкоджена атакою, а один підводний човен класу Kilo розташований поруч. Невідомо, чи був цей конкретний підводний човен пошкоджений під час атаки.



Напередодні російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок причалу в порту Новоросійська, де український підводний дрон атакував російський підводний човен.

Служба безпеки України 15 грудня заявила, що внаслідок атаки підводних дронів Sub Sea Baby російський підводний човен «зазнав критичних пошкоджень і, фактично, був виведений з ладу». Стверджується, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими Росія атакує територію України.

Пресслужба Чорноморського флоту Росії визнала факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської військово-морської бази, проте стверджує, що інформація про майже знищений підводний човен не відповідає дійсності.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія використовує підводні човни цього класу для завдання ударів крилатими ракетами «Калібр» по Україні, насамперед по Одеській області, і український удар, ймовірно, мав на меті погіршити здатність Росії націлюватися на Одеську область ракетами.

В ISW вважають, що удар України по підводному човну в Новоросійську показує, що українські збройні сили продовжують модернізувати та оптимізувати свої безпілотні можливості, щоб Україна могла завдавати ударів по російських військових цілях на відстані, яку російські війська раніше вважали безпечною.

Досі серед втрат російської військової техніки Генштаб ЗСУ наводив один підводний човен: у серпні 2024 року українські військові повідомили, що уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».