З’явився супутниковий знімок, на якому видно сліди вибуху дрона в порту Новоросійська

Російська служба Радіо Свобода публікує супутниковий знімок причалу в порту Новоросійська, де український підводний дрон атакував російський підводний човен.

«Вибух стався за кілька десятків метрів від субмарини. На фотографії, зробленій 16 грудня, добре видно пошкодження, яких унаслідок вибуху зазнав пірс. Підводний човен класу «Варшавянка», носій крилатих ракет «Калібр», про ураження якого заявила Україна, як і раніше, стоїть на своєму місці», – пише Радио Свобода.

Оцінити реальні збитки, які могли бути завдані човну, за супутниковими знімками складно, проте вони, як пише Російська служба Радіо Свобода, «дозволяють припустити, що прямого влучання дрона в корпус субмарини не було».

Російська сторона стверджує, що жодної шкоди підводному човну або його екіпажу дрон не завдав.

Водночас капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України, на умовах анонімності прокоментував для проєкту Радіо Свобода - сайту Крим.Реалії опубліковані знімки.

«За опублікованими супутниковими знімками можна виміряти відстань від видимої над поверхнею води частини підводного човна «Варшавянка» до пірсу, розташованого з боку корми – це приблизно 20 метрів. Підводний човен проєкту 636.3 має довжину 73,9 метра при максимальній ширині 9,9 метра. При цьому нижче ватерлінії з боку корми розташовано трохи більше семи метрів корпусу човна разом із гребним гвинтом. Тобто від гвинта до пірсу приблизно 13 метрів. Про жодні «кілька десятків метрів» не йдеться. На кадрах відео добре видно, що вибух починається навпроти корми судна. Саме корма погасила вибухову хвилю, і її слідів не видно на пірсі, до якого пришвартована «Варшавянка», – розповів ексвійськовий.

«Також варто зазначити, що другий підводний човен після вибуху перемістили в інше місце, а той, що, ймовірно, пошкоджений, – ні», – додав колишній військовий розвідник.

Служба безпеки України 15 грудня заявила, що внаслідок атаки підводних дронів Sub Sea Baby російський підводний човен «зазнав критичних пошкоджень і, фактично, був виведений з ладу». Стверджується, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими Росія атакує територію України.

Пресслужба Чорноморського флоту Росії визнала факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської військово-морської бази, проте стверджує, що інформація про майже знищений підводний човен не відповідає дійсності.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія використовує підводні човни цього класу для завдання ударів крилатими ракетами «Калібр» по Україні, насамперед по Одеській області, і український удар, ймовірно, мав на меті погіршити здатність Росії націлюватися на Одеську область ракетами.

В ISW вважають, що удар України по підводному човну в Новоросійську показує, що українські збройні сили продовжують модернізувати та оптимізувати свої безпілотні можливості, щоб Україна могла завдавати ударів по російських військових цілях на відстані, яку російські війська раніше вважали безпечною.

Досі серед втрат російської військової техніки Генштаб ЗСУ наводив один підводний човен: у серпні 2024 року українські військові повідомили, що уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».