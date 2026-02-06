Сирський розповів про наступальні дії ЗСУ

Сили оборони України у 2025 році діяли не лише в захисті, але мали й наступальні дії, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон», – заявив воєначальник під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Радіо Свобода.

Українські військові на піку розширення своєї зони контролю в Курській області РФ розташовувалися в невеликому прикордонному місті Суджа і частині двох районів цього російського регіону.

У другій половині 2025 року російські військові в спробі здобути стратегічну перевагу в боротьбі за Покровськ здійснили прорив у напрямку розташованого північніше міста Добропілля. Цей російський прорив Сили оборони України змогли ліквідувати, станом на лютий 2026 року лінія фронту пролягає в районі північної частини Покровська.