«Ми будемо проводити наступальні операції». Сирський: Україна готує наступ

Сили оборони будуть наступати в 2026 році – про це в інтерв'ю виданню LB.ua, яке з'явилося 18 січня, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не отримаєш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог змушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпаси, щоб стримувати наші активні дії», – сказав він.

У минулому 2025 році Україна провела набагато більше локальних контратакувальних дій, ніж у 2024-му. Зокрема, Сили оборони зачистили «Добропільський виступ», майже звільнили Куп'янськ і відновили контроль над кількома ділянками на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

Останній великий контрнаступ України відбувся в 2023 році: на півдні України і на околицях Бахмута. На думку багатьох військових аналітиків, він провалився – через його анонсування і широке обговорення в ЗМІ, а також брак озброєння (в першу чергу, західної військової допомоги).

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: