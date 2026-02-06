ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації – Сирський

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони. Ще орієнтовно 10 відсотків особового складу рекрутуються, повідомив Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Радіо Свобода.

Головнокомандувач ЗСУ також прокоментував бойову підготовку мобілізованих, зазначивши, що вона є ключовим чинником підвищення ефективності і збереження життя військовослужбовців.

За його словами, запроваджено шосту редакцію програми підготовки: термін підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації), зростає кількість інструкторів із бойовим досвідом.

«Результати підготовки очевидні. Українські військовослужбовці демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат. Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником. Напрям підготовки перебуває під постійним контролем головнокомандувача ЗС України», – вказав Сирський.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.