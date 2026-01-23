ТЦК, СЗЧ, чіткі терміни служби. Що задумали Буданов і Федоров?

Мобілізація по-новому? Які зміни запровадять нові очільники Офісу президента і міноборони?

Корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також самовільне залишення частин (СЗЧ) у військах – проблеми, які негативно впливають на обороноздатність України, повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов 10 січня.

«Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному – протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії»

За словами Буданова, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі.

«Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – пообіцяв Буданов.

А призначений міністром оборони Михайло Федоров повідомив, що у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – в СЗЧ:

«Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які перебувають в розшуку, і 200 тисяч – в СЗЧ (самовільне залишення частини). Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі»

Які рішення станом на зараз має влада? І чого від влади, в контексті проблематики СЗЧ, очікують військові та їхні родини?

Про це говоримо у програмі Свобода Live:

Учасники програми:

Олександр Федієнко, народний депутат України, «Слуга Народу», член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» НГУ.

Вікторія Грищук, представниця ГО «Інтенція», яка створена родичами військових, що вимагають закону про чіткі терміни служби.

Руслан Циганков, перший заступник військового омбудсмана.

20 серпня 2024 року Рада схвалила зміни до законодавства, яким запровадила спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які в умовах воєнного стану вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, повернулися та висловили готовність виконувати свій військовий обов’язок.

Норми Кримінального кодексу України передбачали, що така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) для продовження військової служби та командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на це.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).