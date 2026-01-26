Чому Єрмак не отримав підозру?

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак відновив право займатися адвокатською діяльністю, йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.

За даними асоціації, право на адвокатську діяльність Єрмака відновили на підставі його заяви з 23 січня. Його дію зупиняли 20 лютого 2020 року. Єрмак обліковується в Раді адвокатів Києва, він отримав свідоцтво адвоката 1995 року.

Сам Єрмак не коментував публічно відновлення права на роботу адвокатом.

Що це означає?

Єрмак передумав йти на фронт?

Що саме може дати йому адвокатська діяльність?

Чому Єрмаку не вручили підозру?

Докази і обшуки: що знайшли НАБУ і САП в Єрмака?

Чи є доказова база на дії Єрмака?

Які перспективи?

Чи справедливо звільнили Єрмака, якщо він не отримав підозру?

Чи досі спілкуються Єрмак та президент України Володимир Зеленський ?

? І чи є кумівство у владі Зеленського і як воно працює?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на Радіо Свобода:

Підозра ексголові ОП Андрію Єрмаку була підготовлена заздалегідь, однак її вручення відклали через політичну чутливість справи, зазначив журналіст «Української правди» Роман Романюк. Детективи НАБУ обрали таку стратегію, щоб мінімізувати ризики і уникнути маніпуляцій, додав він.

Деякі наші колеги бачили навіть сам текст цієї підозри, вона точно була готова

«Деякі наші колеги, не можу казати хто, бачили навіть сам текст цієї підозри, тож можна сказати, що вона точно була готова. Але після того, як її довгий час не вручали, ми намагалися зрозуміти, у чому саме предмет історії. І наскільки нам вдалося, зі спілкування з людьми з різних сфер, зробити висновок: йдеться про те, що якщо НАБУ в момент обшуків не оголосило підозру, а ситуація стала настільки політично ангажованою і чутливою, то слідчі вирішили трохи відкласти її вручення, зробивши підозру такою, щоб потім не було запитань до неї і її не можна було умовним Петровим, Івановим чи Сидоровим легко дискредитувати в ефірах. Тому логіка в цьому загалом є», – сказав в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live» ) Романюк.

Журналіст додав, що Андрій Єрмак залишається в Україні і «навіть роботу собі шукає, щоб якось прожити», тому, можливо, «скоро» правоохоронці йому вручать підозру.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

На 15 січня, за даними директора НАБУ Семена Кривоноса, Єрмак не мав статусу підозрюваного.