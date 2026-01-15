Директор НАБУ: колишній керівник Офісу президента Єрмак не має статусу підозрюваного

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не має статусу підозрюваного.



Кривонос повідомив, що не може розголошувати дані про те, що вилучили під час обшуків у Єрмака.



«На те, що вилучено, накладено арешт. Так, серед цього є певні цифрові носії. Ми не проводили обшук за місцем роботи, в інших місцях – так», – сказав він під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Кривонос також не відповів на запитання щодо того, чи проводились після того ще обшуки у Єрмака, чи допитували його, пояснивши це таємницею досудового розслідування.

Він також відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про обшуки у водія Єрмака.

«Ці відомості становлять досудове розслідування. Це не є предметом розгляду ТСК. Це приватна особа», – сказав директор НАБУ у відповідь на запитання, чи відомо бюро місце перебування Єрмака.

28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».

Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Читайте також: Обшук у Андрія Єрмака: що відомо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».



